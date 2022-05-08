Карлос Сайнс: «Мне удалось неплохо отыграться после вчерашней тяжелой аварии»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Мне удалось неплохо отыграться после вчерашней тяжелой аварии. Было непросто вернуть уверенность в себе за рулем болида на столь сложной трассе, как в Майами, но мне удавалось сохранять спокойствие вплоть до момента, когда мы начали третий сегмент.

Мне удалось проехать несколько хороших кругов – да, до поула не хватило, но с учетом того, сто было вчера, я согласен на такой результат. Завтра, с учетом всего случившегося, нас должна ждать интересная гонка.

Я вообще не тренировался с полными баками на длинной дистанции, так что завтра мне впервые предстоит это опробовать. Будет непросто, но в то же время я чувствую себя уверенно за рулем болида, наша машина отлично работает на этой трассе, так что мы можем вполне неплохо выступить», – рассказал Сайнс.

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