Кристиан Хорнер об американских гонщиках: «Формуле-1» нужен новый Марио Андретти»

Руководитель «Ред Булл» считает, что для «Формулы-1» важнее популярность американского пилота, чем американской команды.

За последние годы взяла курс на расширение в США – в этом году в календаре появился , а в следующем сезоне «Ф-1» проведет Гран-при Лас-Вегаса. В общей сложности «Формула-1» будет проводить сразу три гонки на территории США.

Также в прессе появлялась информация о том, что в будущем талантливый американский пилот Колтон Херта может заменить Даниэля Риккардо в «Макларене».

«Мне кажется, что важнее американской команды будет американский пилот. Нам нужен новый Марио Андретти. Нужен американский гонщик, который будет конкурентоспособным, будет бороться за самые высокие места.

На подходе есть несколько больших талантов. В нашей молодежной системе есть гонщик, которого мы поддерживаем – он выступает в «Формуле-3», Джейк Кроуфорд. Он очень талантливый парень. И есть и другие.

Надеюсь, с учетом возрастающего интереса к «Ф-1» появятся и другие талантливые ребята, которые пройдут через картинг и юниорские серии, и что появление американского чемпиона «Формулы-1» – это лишь вопрос времени.

Но просто быть американцем недостаточно. Мы уже приглашали к себе Скотта Спида – он хороший гонщик, мы поддерживали его на всем пути от картинга до «Ф-1», но если эти ребята способны бороться только за места в середине пелотона, этого недостаточно. Посмотрите на Макса в Нидерландах, на Фернандо в Испании или Айртона в Бразилии – вам нужен гонщик, который будет разжигать в людях страсть к «Формуле-1», – рассказал Хорнер.

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