«Мерседес» подал в ФИА новую форму – в ней нет информации об отказе Хэмилтона следовать запрету на ношение украшений

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Джо Бауэр Мерседес Гран-при Майами Нильс Виттих Авто

Команда «Мерседес» подала обновленную форму для участия в Гран-при Майами.

В ней изменилось содержание – Льюис Хэмилтон, который изначально не обязался следовать правилам в отношении запрета на ношение украшений по ходу гоночного уик-энда, изменил свою позицию.

В поданной форме сказано, что все участники «Мерседеса» обязались следовать установленным правилам. Об этом в поданном в ФИА отчете сообщил технический делегат Федерации Джо Бауэр.

При этом на данный момент остается не ясным, будет ли Хэмилтон на самом деле следовать правилам, установленным в отношении ношения украшений в момент нахождения на трассе за рулем болида.

Хэмилтон отказался подчиниться запрету ФИА на ношение украшений на Гран-при

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