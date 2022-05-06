«Мерседес» подал в ФИА новую форму – в ней нет информации об отказе Хэмилтона следовать запрету на ношение украшений

Команда «Мерседес» подала обновленную форму для участия в Гран-при Майами.

В ней изменилось содержание – , который изначально не обязался следовать правилам в отношении запрета на ношение украшений по ходу гоночного уик-энда, изменил свою позицию.

В поданной форме сказано, что все участники обязались следовать установленным правилам. Об этом в поданном в ФИА отчете сообщил технический делегат Федерации Джо Бауэр.

При этом на данный момент остается не ясным, будет ли Хэмилтон на самом деле следовать правилам, установленным в отношении ношения украшений в момент нахождения на трассе за рулем болида.

Хэмилтон отказался подчиниться запрету ФИА на ношение украшений на Гран-при

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