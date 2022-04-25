Фернандо Алонсо: «Уйду из «Ф-1», когда меня будут превосходить по чистому мастерству»

Гонщик Фернандо Алонсо не намерен заканчивать карьеру в «Формуле-1».

Летом двукратному чемпиону мира исполнится 41 год. Контракт Алонсо с «Альпин» действует до конца нынешнего сезона.

«Я чувствую, что лучше других. Когда я увижу, что меня превосходят по чистому мастерству, пойму, что уже не хорош на стартах и в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же времена, то признаю это и скажу: «Пора подумать о чем-то еще».

В данный момент у меня противоположные ощущения, так что гоняться мне нравится», – заявил Фернандо.

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