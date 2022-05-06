Боттас разбил болид в первой практике перед Гран-при Майами

Пилот попал в аварию по ходу первой практики перед Гран-при Майами.

Боттас потерял контроль над машиной в седьмом повороте и вылетел с трассы. В результате врезавшись в барьеры задним антикрылом и повредив машину.

Сессия в результате аварии была временно остановлена красными флагами.

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