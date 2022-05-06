Боттас разбил болид в первой практике перед Гран-при Майами

Теги Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Гран-при Майами Авто

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас попал в аварию по ходу первой практики перед Гран-при Майами.

Боттас потерял контроль над машиной в седьмом повороте и вылетел с трассы. В результате врезавшись в барьеры задним антикрылом и повредив машину.

Сессия в результате аварии была временно остановлена красными флагами.

Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

Ферстаппена посадили в болотный трактор мощью 900 л.с. – и выпустили простив юниора «Ред Булл». Макс проиграл

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные