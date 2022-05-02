«Порше» планирует купить 50 процентов «Ред Булл» (Motorsport-Total)

Стали известны подробности планов «Фольксвагена» по приходу в «Формулу-1».

Сегодня, 2 мая, босс концерна Герберт Дисс сообщил, что бренды «Порше» и «Ауди» решили присоединиться к серии в 2026 году.

Motorsport-Total.com утверждает, что «Порше» планирует приобрести 50 процентов акций команды . Ранее появлялась информация о том, что «Порше» может стать мотористом австрийского коллектива и производить силовые установки на базе Red Bull Powertrains в Милтон-Кейнсе.

«Ауди», как сообщается, по-прежнему ведет переговоры о покупке «Астон Мартин». Ранее фирма интересовалась . Кроме этого, существуют предположения о том, что (выступает под брендом ) и также могут вступить в игру.

«Фольксваген» объявил, что «Ауди» и «Порше» присоединятся к «Формуле-1»

«Ауди» нацелилась на покупку «Астон Мартин». Лоренс Стролл заинтересован в продаже команды (F1-Insider)

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