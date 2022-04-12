Оскар Пиастри: «Я заслуживаю место в «Ф-1» в 2023-м. Роль резервиста «Альпин» – только на этот год»

Резервист рассчитывает на место в «Формуле-1» в 2023 году.

В последние три сезона австралиец стал чемпионом «Формулы-Рено», «Формулы-3» и «Формулы-2».

«План заключается в том, чтобы гоняться в ближайшее время. Надеюсь, это случится в следующем году. Я не хочу вечно быть резервным пилотом и, честно сказать, предпочел бы не быть им сейчас.

Я думаю о следующем сезоне. Конечно, я не против быть резервистом, но только в этом году. Безусловно, я хочу гоняться в следующем сезоне и, думаю, заслуживаю этого», – рассказал Пиастри Sky Sports.

Оскару будет трудно пробиться в основу «Альпин»: контракт действует до конца 2024 года, Фернандо Алонсо намекал на то, что может провести в «Ф-1» еще «два-три сезона».

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси сообщил The Age, что высоко оценивает талант Пиастри:

«Я очень ценю Оскара, иначе не сделал бы его резервистом. Могу поспорить, что [в «Ф-1»] есть пилоты, которые в данный момент не так хороши, как Оскар.

Вопрос не в том, попадет ли Оскар в «Ф-1», а когда попадет. Он быстрый пилот. Если говорить совсем начистоту, думаю, он может стать чемпионом мира».

Фернандо Алонсо: «Планирую гоняться в «Ф-1» еще 2-3 сезона. Главное – скорость, а не возраст»

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