Фредерик Вассер: «Проведение Гран-при Саудовской Аравии перекликается с первой гонкой в Венгрии в 1986-м»

сравнил проведение с приходом «Ф-1» в Венгрию.

Дебютная гонка «Формулы-1» под Будапештом состоялась в 1986-м и стала первым Гран-при в странах соцлагеря.

В последние годы чемпионат сталкивается с критикой из-за проведения этапа в Джидде: правозащитники считают, что Саудовская Аравия таким образом маскирует проблемы с правами человека и обеляет репутацию. Кроме этого, во время практики перед Гран-при 2022 года йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Джидде, что, впрочем, не вынудило «Ф-1» свернуть Гран-при.

Руководитель согласился с тем, что между гонками в Саудовской Аравии и Венгрии можно провести параллели.

«Полагаю, Будапешт – очень хороший пример. Я не воспринял уик-энд в Джидде негативно, потому что видел, как весело проводят время люди на трибунах. Там было много молодежи, и болельщики не только смотрели гонку, но и слушали музыку, танцевали.

Это месседж, который посылает «Ф-1»: спорт может способствовать изменениям, но нельзя сделать все и сразу. И лично я считаю, что наша роль в системе состоит в том, чтобы не влезать в политику.

Честно сказать, в Джидде я всегда чувствовал себя в безопасности. Меня впечатлила атмосфера: там была девушка-диджей, а ведь пару лет назад женщинам в Саудовской Аравии не разрешалось водить автомобиль. В этом смысле, думаю, мы видим большой шаг вперед. Конечно, я не говорю, что изменения происходят благодаря «Ф-1», но наш спорт тоже участвует в процессе. Это перекликается с примером Будапешта 40-летней давности», – заявил Вассер.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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