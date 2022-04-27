Тото Вольфф: «Без «Формулы-1» я просто помру где-нибудь на Мальдивах»

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что не задумывался об уходе из «Формулы-1» в свете неудач команды.

На последнем этапе в Имоле Хэмилтон выступил не лучшим образом и финишировал лишь 13-м, а Вольфф после финиша извинился перед Льюисом по радио за столь слабую по скорости машину.

«Проблема в том, что без того, что я здесь делаю, я просто помру на Мальдивах. Активная деятельность команды, работа над ее развитием – вот, что приносит мне удовольствие.

сейчас на подъеме. С точки зрения прибыли, финансового развития у «Формулы-1» сейчас все хорошо. И на самом деле именно этим я и занимаюсь всю свою жизнь. Так что в этом отношений вопрос об уходе передо мной никогда не возникал.

Это то же самое, как менеджер проекта пойдет к своим сотрудникам и скажет: «Ну все, я закончил. У нас лучшие результаты, время уходить». Но ведь на мне все это не заканчивается.

На самом деле один из важных моментов – это умение признать ситуацию такой, какой есть. Сказать: «Черт, у нас и правда все плохо». И принять это.

Где именно мы ошиблись? За время что я работаю в «Мерседесе», нам удалось восемь раз выиграть чемпионат. Но теперь мы ошиблись. И речь не идет о каком-то небольшом отставании вроде 0,3 секунды. Но как бы плохо ни шли дела, для нас по-прежнему важно личное развитие – для нас важно продолжать придерживаться своих ценностей. Не существует людей, которые не ошибаются. И мы видим это сейчас. Но мы способны перевернуть ситуацию», – рассказал Вольфф.

Механика провала в «Ф-1» на примере «Мерседеса»: промах с философией шасси не дает прижима, шины не прогреваются и убивают гонки

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram