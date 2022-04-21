Гюнтер Штайнер: «Когда выигрывал «Мерседес», никто не предлагал поменять моторный регламент»

Руководитель «Хааса» ответил на претензии и других соперников.

Ранее сообщалось, что три команды «Формулы-1» обратились в Международную автомобильную федерацию (ФИА) из-за предполагаемого нелегального сотрудничества между «Феррари» и «Хаасом».

Исполнительный директор «Мерседеса» утверждает, что регламент «нужно реформировать, поскольку команды не должны сотрудничать так, как мы это видим сегодня». Также ограничить передачу технологий предлагал руководитель Андреас Зайдль, а босс Отмар Сафнауэр высказывал недоумение по поводу внезапного прогресса «Хааса».

«Нельзя просто поменять правила, если тебе что-то не подходит. «Мерседес» восемь лет подряд выигрывал чемпионства, у них был очень мощный двигатель. И они молодцы, здорово выполнили свою работу. Но никто не говорил: «О, нужно поменять моторный регламент, потому что «Мерседес» постоянно побеждает».

Существует система управления. Может, кому-то кажется, что что-то изменится просто из-за высказываний, но вряд ли это случится», – заявил Штайнер.

Три команды «Ф-1» попросили ФИА расследовать сходства между болидами «Феррари» и «Хааса» (AMuS)

Андреас Зайдль: «Передачу технологий между командами «Ф-1» нужно ограничить моторами и коробками передач»

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