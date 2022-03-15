Андреас Зайдль: «Передачу технологий между командами «Ф-1» нужно ограничить моторами и коробками передач»

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Руководитель «Макларена» предложил ограничить команды в заимствовании элементов.

Андреас Зайдль отметил, что его тревожит нынешняя ситуация, при которой одни команды «Формулы-1» пользуются разработками других. В частности, в последние годы плотное сотрудничество наблюдалось между «Ред Булл» и «Альфа Таури», «Феррари» и «Хаасом», «Мерседесом» и «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин»).

«На этой неделе команда сосредоточена на себе, поэтому я не могу говорить о конкретных примерах – скажем, болидах «Хааса» и «Феррари». Но не секрет, что правила допускают такие отношения. То, как в данный момент сформулирован регламент, беспокоит. Безусловно, мы считаем, что «Ф-1» следует предпринимать шаги, чтобы вновь стать чемпионатом десяти, 11 или 12 настоящих конструкторов. С нашей точки зрения, разрешать можно лишь передачу силовых установок и того, что связано с коробкой передач. Остальное нужно создавать самостоятельно.

Мы постоянно поднимаем этот вопрос вместе с другими командами, которые разделяют эти опасения, общаемся с ФИА. Надеюсь, в какой-то момент меры будут предприняты. Потому что контролировать, скажем так, границы дозволенного, тоже трудно. Самый простой и эффективный способ – ввести четкие ограничения», – заявил Зайдль.

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