Тото Вольфф о «Фольксвагене» в «Ф-1»: «Пока не понимаем, как это будет выглядеть – кто придет как поставщик двигателей, а кто со своей командой»

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал возможный приход в «Формулу-1» компаний и .

На последнем заседании совета директоров было принято решение реализовать программу участия в «Формуле-1».

Предполагается, что компания «Ауди» может выкупить одну из команд, уже участвующих в «Формуле-1», а «Порше» – стать техническим партнером и поставщиком двигателей для «Ред Булл».

«Мне кажется, мы пока не до конца понимаем, как это будет выглядеть – кто придет в «Формулу-1» в качестве поставщиков двигателей, а кто с собственной командой.

Вполне возможно, что в «Ф-1» может появиться сразу три новых компании, которые при этом являются представителями одного и того же концерна. Так что нет, картина пока не ясна.

Более того, помимо вопроса об определенных экономических бонусах, которые могут получить новички чемпионата, есть и более важные и приоритетные темы, по которым нам (участникам «Ф-1» и ) еще предстоит прийти к соглашению. А пока этого не произошло», – рассказал Вольфф.

От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

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