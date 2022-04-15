Тото Вольфф: «Оценил бы шансы «Мерседеса» на успех в этом сезоне как 2 к 8»

Исполнительный директор поделился мнением о шансах команды вернуться в борьбу за титул в нынешнем сезоне.

«Мы отстаем от конкурентов. Если говорить о математических вероятностях, то я бы оценил наши шансы на успех в этом сезоне как 2 к 8. Но это гонки, а в гонках может случиться что угодно.

Какие-то команды могут сходить с дистанции гонок, а мы можем раскрыть потенциал своей машины – и вот, мы уже вернулись в игру. Так что как гонщик я бы оценил наши шансы как 40 на 60. С математической точки зрения шансы меньше. Но, с другой стороны, прошло всего три гонки, сезон длинный, так что мы не собираемся отказываться от борьбы за титул. Просто в текущей ситуации мы отстаем на 0,7 секунды.

При этом у нашей машины есть проблемы. В ней, скажем так, спряталось пара гремлинов, которых мы пока не нашли. Нужно продолжать собирать информации, анализировать данные. Это наука, физика, а не просто ошибки», – рассказал Вольфф.

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