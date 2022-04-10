Карлос Сайнс: «Я боролся бы за победу, если бы не технические проблемы в квалификации и гонке»

считает, что технические проблемы не позволили ему сразиться за победу.

Гонщик начал Гран-при Австралии девятым. На старте у Сайнса возникли трудности с рулевым управлением, после чего его развернуло в гравий при попытке обгона пилота . В квалификации Карлос также выехал на финальную попытку позже ожидаемого из-за технических проблем.

«Возникла проблема с рулевым управлением, вчера было что-то похожее. Некоторые кнопки не работали. Мы поменяли руль, поэтому он был расположен не лучшим образом, в итоге включилась антипробуксовочная система – из-за сцепления и крутящего момента.

Я оказался в невыгодном положении и пытался отыграть позиции на первых кругах. Очевидно, я допустил ошибку, покрышки были еще не готовы для атаки. Я переоценил сцепление с трассой и ошибся, из-за чего и сошел.

Разумеется, ситуация неидеальная, и я весь уик-энд выступал неидеально. Очевидно, и мы как команда тоже действовали небезупречно. Нужно проанализировать ошибки и постараться вернуться», – заявил Сайнс.

По мнению Карлоса, он мог попасть в топ-4 даже при старте с девятой позиции. Если бы квалификация прошла по плану, испанец претендовал бы на победу:

«Машина позволяла пробиться в топ-4 при наихудшем раскладе. Если бы проблемы не возникли вчера и сегодня, мы бы сражались за победу. В итоге ноль очков, это очень разочаровывает. Нам как команде нужно выступать лучше. Этот уик-энд мы провели неидеально, безусловно».

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