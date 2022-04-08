Кристиан Хорнер: «Возможно, нас ждет гонка в стиле MotoGP – где пилоты могут обмениваться позициями по 2-3 раза за круг»

Руководитель поделился мнением о том, чего стоит ждать от Гран-при Австралии.

На этапе в Мельбурне в гонке на трассе будет сразу четыре зоны DRS – и Хорнер считает, что в связи с этим борьба может стать похожа на то, что происходит в гонках MotoGP.

«Мне кажется очень любопытным то, как здесь будет складываться гонка и ситуация с обгонами, учитывая наличие четырех зон DRS. Фактически, с DRS здесь можно проехать почти весь круг. При этом никому не хочется, чтобы обгоны с помощью DRS проходили слишком легко и гонщики просто проезжали мимо друг друга.

На самом деле DRS просто должна давать тебе использовать слипстрим. Но это должна быть атака, обгон – а не просто проезд мимо соперника. Так что будет очень интересно, как пройдет гонка, учитывая размеры зон DRS. Посмотрим, каким будет эффект. Вполне возможно, нас ждет гонка в стиле MotoGP – где пилоты могут обмениваться позициями по 2-3 раза за круг.

В любом случае, сегодня мы провели продуктивный день. Мы постоянно прибавляли и приближаемся к оптимальному рабочему окну настроек болида. Темп на длинной дистанции тоже выглядело неплохо. Так что да, нам есть над чем поработать, но я думаю, что мы движемся в правильном направлении и машина положительно реагирует на изменения настроек», – рассказал Хорнер.

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