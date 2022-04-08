Макс Ферстаппен: «Пока уступаем «Феррари» в скорости, но стараемся сократить отставание»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

«У нашей машины не было хорошего баланса. Ни в первой практике, ни на старте второй практики. Мы немного изменили настройки к последнему отрезку во второй сессии и ощущения сразу же заметно улучшились.

Мы уступаем «Феррари» в скорости, но стараемся сократить отставание. Но да, болиды «Феррари» здесь снова очень быстры.

Что касается темпа на длинной дистанции, то машина работала хорошо и стабильно, мы можем быть этому рады. Работа движется в правильном направлении. Надеюсь, мы еще сможем улучшить настройки перед завтрашним днем.

Никто не знает, как все пройдет завтра. Но я думаю, что вновь будет быстра. Но мы близки к лидерам, хоть нам и нужно еще поработать с машиной», – рассказал Ферстаппен.

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Гран-при Австралии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Алонсо – 4-й

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