Гран-при Австралии-2022. Расписание трансляций

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Авто

Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Заезды «Формулы-1» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Альберт-парк, Мельбурн
8-10 апреля 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 6:00 🌧️
2-я практика: 9:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 6:00 ⛅
Квалификация: 9:00 ⛅
 
Воскресенье
 
Гонка: 8:00 ⛅
 
 
время московское
 

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