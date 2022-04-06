Гран-при Австралии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Заезды «Формулы-1» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Альберт-парк, Мельбурн
8-10 апреля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 6:00 🌧️
2-я практика: 9:00 ☁️
Суббота
3-я практика: 6:00 ⛅
Квалификация: 9:00 ⛅
Воскресенье
Гонка: 8:00 ⛅
время московское
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