Гран-при Австралии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Заезды «Формулы-1» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Альберт-парк, Мельбурн

8-10 апреля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 6:00 🌧️

2-я практика: 9:00 ☁️

Суббота

3-я практика: 6:00 ⛅

Квалификация: 9:00 ⛅

Воскресенье

Гонка: 8:00 ⛅

время московское

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