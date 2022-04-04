Зак Браун: «Сейчас в «Формуле-1» больше спонсорских и коммерческих соглашений, чем я когда-либо видел»

Исполнительный директор отметил поступательное развитие «Формулы-1» в коммерческой сфере.

Руководство «Ф-1» начало добавлять в календарь чемпионата престижные этапы, которые должны принести чемпионату серьезный коммерческий успех. В этом году проведет Гран-при Майами, а в следующем сезоне в чемпионате появится Гран-при Лас-Вегаса.

«Думаю, нас ждет невероятный этап. То есть, это же Лас-Вегас – гонка, вроде бы, будет начинаться в 10 часов вечера по местному времени. Вы увидите «Формулу-1» в ее лучшем виде.

Вообще нужно отметить рост всех метрик в «Формуле-1». Я говорю о телерейтингах, росте телеаудитории, большом спросе на проведение Гран-при в разных странах, о новых командах, которые хотят попасть в «Формулу-1». То есть мы видим рост по всем метрикам. Я вряд ли мог бы лучше оценить будущие перспективы «Формулы-1».

По коммерческим показателям мы даже превзошли то, что было в период до пандемии, это просто невероятно. Знаете, сейчас в «Формуле-1» больше спонсорских и коммерческих соглашений, чем я когда-либо видел», – рассказал Браун.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

Новый сезон сериала о «Ф-1» возглавил чарт Netflix, но на деле он – слабейший за 4 года. Внезапно в нем отрезали всю драму

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram