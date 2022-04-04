Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «У «Ред Булл» получилась очень чувствительная машина, «Феррари» проще настраивать»

Эксперт F1-Insider и бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер подвел итоги старта сезона-2022 и тому, как при новом техническом регламента изменилась расстановка сил.
В частности, о возвращении «Феррари» в число полноценных претендентов на чемпионский титул.
«С новыми правилами «Формула-1» достигла двух целей. Во-первых, отрывы в пелотоне сократились и команды вроде «Хааса» внезапно начали набирать очки. А во-вторых – теперь мы гораздо чаще видим различные дуэли на трассе. Это показывает, что составители правил все сделали правильно.
«Феррари» является культовой гоночной командой. И когда «Феррари» выступает хорошо, это идет на пользу всей «Формуле-1». Инженерам «Феррари» удалось построить достаточно компактную машину, которая может и не так быстра, как болид «Ред Булл», но при этом ее проще настраивать. В то время как машина «Ред Булл» получилась более чувствительной. А значит «Феррари» проще находить оптимальные настройки и выжимать максимум из своей машины.
При этом есть ощущение, что машина «Феррари» строилась под Шарля Леклера. В то время как Карлосу Сайнсу приходится сложнее. И сейчас мы видим прежнего Леклера из 2020 года.
Не знаю, можно ли назвать двигатель «Феррари» лучшим в «Формуле-1». Мне кажется, что в этой области «Феррари» находится на одном уровне с «Хондой», и при этом опережает «Мерседес» и «Рено».
В любом случае, решающим фактором станет прогресс команд в работе над улучшениями болидов по ходу сезона. И мне кажется, что вот тут преимущество есть у «Ред Булл». Да и «Мерседес» пока не стоит сбрасывать со счетов. Уверен, они еще нанесут ответный удар. Ведь все их проблемы связаны с так называемым галопированием. Если им удастся справиться с этими подпрыгиваниями, «Мерседес» вновь начнет бороться за победы», – рассказал Зурер.
«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро
У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях
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