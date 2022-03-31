«Такое случается во всем мире». Министр спорта Саудовской Аравии – о ракетном ударе во время практики «Ф-1»

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал пообещал, что страна предпримет все меры для обеспечения безопасности гонок «Формулы-1».

Прошедший этап был под угрозой из-за ракетного удара йеменских хуситов по Джидде во время первой практики «Ф-1». Член королевской семьи надеется, что проблемы с безопасностью не помешают Саудовской Аравии принимать гонки в будущем.

«Пока у нас нет всех деталей, но мы открыты к обсуждению. Мы готовы сесть за стол переговоров, обсудить проблемы, понять, какие гарантии нужны «Ф-1». Чего бы ни хотела «Ф-1», мы готовы принять гонки на лучшем мировом уровне. Безусловно, мы обсудим ситуацию с «Ф-1», выслушаем их опасения.

Мы не просто так заключили долгосрочный договор – мы понимаем, куда движемся. Мы намерены расти вместе с «Ф-1», понимаем значимость чемпионата и хотим быть частью международного сообщества. Мы хотим, чтобы все приезжали в Саудовскую Аравию и чувствовали себя так же, как и в любой другой части света. К сожалению, такие вещи случаются, они случаются во всем мире, и мы должны справится с этим как можно лучше», – заявил министр.

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