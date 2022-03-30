Кристиан Хорнер: «Не испытываю никаких чувств из-за трудностей «Мерседеса»

не сомневается в том, что «Мерседес» вернется в группу лидеров.

Руководитель «Ред Булл» считает, что несмотря на слабый старт сезона в «Мерседесе» смогут добиться прогресса, улучшат свою машину – и вернутся в борьбу за самые высокие места, соперничая с «Ред Булл» и .

«У и правда возникли трудности. Но я не испытываю никаких чувств относительно их текущего уровня выступлений.

Очевидно, что моя главная забота – наша конкурентоспособность, уровень «Ред Булл» в интенсивном соперничестве с «Феррари», которое идет в данный момент. Я не сомневаюсь, что в какой-то момент «Мерседес» присоединится к этой борьбе, но мое внимание сосредоточено на нашей команде.

Сезон только начался. Я бы сказал, что удача и неудача имеют свойство выравниваться по ходу сезона, так что нужно просто проводить одну гонку за другой. Мы сделали первый шаг, набрали первые очки, выиграли свою первую гонку, а оба наших пилота вновь были очень быстры. Так что нужно продолжить и сохранять хорошую форму», – рассказал Хорнер.

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