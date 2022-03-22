Шестикратный чемпион MotoGP Маркес снова испытывает проблемы со зрением после аварии в Индонезии

Пилоту Марку Маркесу диагностировали диплопию.

Шестикратный чемпион MotoGP пропустил гонку в Индонезии после жесткого падения в разминке. Во время возвращения в Испанию Марк почувствовал дискомфорт, и в Барселоне Марку диагностировали диплопию (двойное зрение). Маркес страдал от данной проблемы в прошлом ноябре, из-за чего не выступил в заключительной гонке сезона-2021.

В то же время врачи не обнаружили у гонщика «Хонды» других травм.

Пока неясно, сможет ли Маркес принять участие в следующей гонке MotoGP – Гран-при Аргентины (3 апреля).

Марк Маркес пропустит последнюю гонку сезона-2021 из-за проблем со зрением

Марка Маркеса не допустили до Гран-при Индонезии после падения в разминке

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