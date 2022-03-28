Макс Ферстаппен: «Пилоты соберутся вместе и мы поговорим с руководством о будущем Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот рассказал, что после Гран-при Саудовоской Аравии гонщики обсудят с боссами «Формулы-1» и команд будущее этапа.

находился на грани срыва после того, как йеменские хуситы нанесли ракетный удар по одному из нефтеперерабатывающих заводов в Джидде – который располагался приблизительно в 10 км от трассы «Формулы-1».

Однако после продолжительных совещаний участники приняли решение провести этап, получив гарантии безопасности от властей Саудовоской Аравии.

«Если говорить о гонке в Саудовской Аравии – то да, разумеется, мы получили гарантии того, что будем в безопасности.

Но да, уже после уик-энда все пилоты соберутся вместе и мы поговорим с руководством «Формулы-1» и боссами команд, разумеется, о том, что будет с гонкой в Саудовской Аравии в будущем», – рассказал Ферстаппен.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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