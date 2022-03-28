Джордж Расселл: «Проиграл 30 секунд за 30 кругов – таково отставание «Мерседеса» от «Ред Булл» и «Феррари»

оценил отставание от лидеров «Формулы-1».

На Гран-при Саудовской Аравии гонщик немецкой команды стал пятым, проиграв более 32 секунд из «Ред Булл» и пилоту Шарлю Леклеру.

«Я атаковал изо всех сил и очень доволен своим выступлением. Я сделал все возможное, чтобы держаться за , особенно после рестарта. Но мы на секунду медленнее соперников, и впереди большая работа. С гоночным темпом мы справляемся лучше, чем с квалификационным, но проблемы остаются.

Если посмотреть на результат, мы проиграли 30 секунд на финише. После рестарта, думаю, мы проехали 30 кругов – вот какое у нас отставание», – сказал Расселл.

По мнению Джорджа, без решения проблемы галопирования «Мерседесу» не удастся добиться серьезного прогресса:

«Команда старается развивать машину с учетом возникших сложностей, но нужно решить главную проблему, а именно подскакивание болида. Есть очень много факторов: мы меняем настройки, считая, что это улучшит ситуацию, но иногда становится хуже. Мы по-прежнему учимся и далеки от оптимальной формы.

Если проблема галопирования будет решена, мы разберемся и с 99 процентами других трудностей. Пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к соперникам. Что касается того, когда команда решит проблему – без понятия».

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