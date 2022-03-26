Шарль Леклер: «Не ожидал, что Перес покажет такое время на круге, я поздравляю Чеко с поулом»

Пилот «Феррари» поздравил с поулом, подводя итоги квалификации к , в которой занял второе место.

«По ощущениям круг получился отличным, честно. Я правда доволен своим кругом. На протяжении всей квалификации главной задачей было оставаться в пределах трассы и не допускать ошибок – потому что любая из них могла бы дорого нам обойтись.

Затем, во второй попытке в третьем сегменте я пошел в атаку. И более или менее собрал очень хороший круг, хотя пара помарок все-таки была.

И я точно не ожидал, что Чеко Перес покажет такое время на круге. Я поздравляю его с поулом. Уверен, сегодня он показал действительно потрясающее выступление», – рассказал Леклер.

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