Льюис Хэмилтон о непопадании во 2-й сегмент квалификации: «Ошиблись с настройками болида»

Пилот объяснил, почему не попал в топ-15 по итогам квалификации к .

«Просто были проблемы, не получилось подобрать хороший баланс машины. И конечно, мы рассчитывали совсем на другое.

Мы профессионалы и готовы делать все необходимое. К сожалению, в этот раз мы ошиблись с выбором направления работы с настройками болида», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» после первого сегмента.

Напарник Льюиса Джордж Расселл продолжает выступления в квалификации.

За ходом сессии можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

«Ред Булл» и «Феррари» сражаются за поул, Хэмилтон – только 16-й, Шумахер попал в жесткую аварию

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