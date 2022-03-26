Маттиа Бинотто о Гран-при Саудовской Аравии: «Решение покинуть страну в такой ситуации вряд ли было бы правильным»

Руководитель опроверг предположения о возможном давлении на гонщиков «Формулы-1».

Проведение Гран-при Саудовской Аравии находилось под вопросом после ракетной атаки на один из нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Джидде. Однако вскоре после этого директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что серия получила гарантии безопасности от властей, и не будет отменять Гран-при. Чуть позже решение продолжать этап единогласно поддержали руководители команд.

Тем не менее, пилоты долгое время не могли принять решение – заседание с участием всех гонщиков длилось более четырех часов и закончилось глубокой ночью. И несмотря на решение продолжать гонку ни один из пилотов не сделал официального заявления.

В связи с этим у журналистов возникли предположения, что на самом деле пилоты не хотят проводить Гран-при, однако согласились сделать это под давлением.

«Не думаю, что это имело место. Гонщики собрались и все обсудили. Безусловно, они были обеспокоены. Думаю, что после вчерашней атаки мы все были обеспокоены, потому что когда такие вещи происходят так близко от трассы – это сложно назвать нормальным.

Но все опасения нужно было озвучить и обсудить. Мы, как руководители команд, получили соответствующие гарантии от «Формулы-1», правительства Саудовской Аравии и служб безопасности – нас заверили, что все будет в порядке.

И это нужно было объяснить гонщикам. Рассказать им все, объяснить ситуацию. Помочь им понять тот факт, что мы находимся в безопасности. И после продолжительной дискуссии, в ходе которой все открыто поделились своей позицией, а это важно, мы все поняли, что для нас будет важно продолжить гоночный уик-энд.

Мне кажется, что решение покинуть страну в такой ситуации вряд ли было бы правильным. После всех полученных гарантий, у нас не было причин покидать страну. У гонщиков были свои опасения, они их озвучили. И мы вместе постарались получить гарантии, объяснения, и в том числе объяснить их пилотам», – рассказал Бинотто.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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