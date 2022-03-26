Ральф Шумахер: «Ф-1» нужно уезжать из Саудовской Аравии как можно скорее»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» удивлен, что состоится.

Накануне на Джидде был нанесен ракетный удар, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы. Команды, пилоты и руководство «Ф-1» решили продолжать уик-энд.

«Это произошло всего в 20 километрах [от трассы]. Я очень удивлен, что «Ф-1» по-прежнему тут. Нужно как можно скорее паковать чемоданы и уезжать из страны.

Должен сказать, я эксперт по «Формуле-1», а не по историям, связанным со страхованием и бизнес-составляющей. Думаю, на «Формулу-1» оказывается гигантское давление. Были выплачены очень и очень большие деньги, заключен долгосрочный контракт. Сейчас правительство Саудовской Аравии утверждает, что все безопасно. Значит, просто дернуть шнур нельзя, и, наверное, проблема в этом.

У меня есть четкое мнение, и я свое решение принял. Но, разумеется, каждый решает за себя», – сказал Ральф, который, как сообщают несколько источников, уже выехал из Саудовской Аравии.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

«Надеемся, этап запомнится благодаря хорошей гонке, а не инциденту». Ассоциация гонщиков Гран-при – о решении выступать после ракетного удара в Джидде

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