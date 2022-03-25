Льюис Хэмилтон: «Я не слишком волнуюсь, что мы вряд ли сможем исправить ситуацию уже на Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Мерседеса» сомневается в резком прогрессе команды на Гран-при Саудовской Аравии.

По мнению Хэмилтона, «Мерседесу» вряд ли удастся в столь короткое время решить проблемы со скоростью болида и начать на равных бороться с «Ред Булл» и «Феррари».

«У нас есть проблемы, и мы стараемся с ними бороться. У нашей машины очень большой потенциал. Мы просто стараемся как можно быстрее устранить проблемы и много над этим работаем.

Я не сомневаюсь, что за мной стоит группа лучших специалистов – людей, с которыми мы найдем решение проблемы и исправим ситуацию. Так что нет, я не слишком волнуюсь. Но я конечно хочу как можно быстрее вернуться в борьбу. Нам нужно двигаться вперед как можно быстрее.

За три последних дня команда проделала огромный объем работы. Я горжусь своей командой – ребята не опустили головы, сохранили настрой и мы обработали огромный объем данных.

Мы знаем об имеющихся проблемах. Если же говорить о причинах, по которым эти проблемы возникают, то мы работаем над этим и стремимся найти способ устранить данные проблемы, не жертвуя скоростью болида. Однако учитывая столь короткий перерыв между двумя гонками, мы вряд ли сможем значительно исправить ситуацию на , – рассказал Хэмилтон.

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