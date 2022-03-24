Руководитель «Ф-1» Доменикали: «Конкурентоспособность действующих команд важнее приглашения новых»

сообщил, что расширение «Формулы-1» не является приоритетом.

По словам руководителя «Ф-1», дебютировать в чемпионате хочет не только , но и другие коллективы. Тем не менее, для Доменикали важнее обеспечить конкурентоспособность существующих команд.

«У нас много запросов. Сколько? Больше одного – и меньше восьми. Кто-то не скрывает свои намерения и даже высказывается публично, другие проводят весьма конфиденциальные переговоры.

Лично я не считаю, что в данный момент количество команд является ограничивающим фактором, если говорить о зрелищности. Полагаю, наш приоритет – улучшить конкурентоспособность некоторых действующих команд. Не думаю, что увеличение количества коллективов повышает ценность «Ф-1», если только это не команды высочайшего уровня», – заявил менеджер.

Доменикали объяснил, что сейчас «Ф-1» занята финансовой устойчивостью сегодняшнего пелотона. В частности, команды беспокоит повышение инфляции в свете введенного лимита расходов – об этом упоминали руководители «Ред Булл» и «Макларена».

«Есть два фактора, – отметил Доменикали. – Первый – контроль над потолком расходов. Если люди, которые регулируют процесс, что-то упустят, вся система рухнет.

Второй момент относится к переменным, которые трудно было предсказать, когда мы запускали новый финансовый регламент. Инфляция развивается непредвиденным образом, стоимость перевозки оборудования возросла в последние недели. Мы обсудим ситуацию, чтобы найти верные решения. Главное, чтобы все получили равные возможности».

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