Кристиан Хорнер: «Потолок расходов нужно увеличить из-за инфляции, которая может побить рекорды»

призвал увеличить потолок расходов в «Формуле-1» из-за инфляции.

Европейский центральный банк на днях признал, что инфляция в 2022 году в еврозоне может достигнуть 7,1 процента при целевом показателе в 2 процента. Команды «Ф-1» могут тратить не более 140 миллионов долларов за сезон без учета зарплат гонщиков и некоторых других статей бюджета.

«Если помните, мы согласовали потолок расходов в середине 2020 года, в разгар пандемии. Никто не мог предвидеть нынешние обстоятельства. То, что сейчас происходит в мире, способно подтолкнуть цены лишь в одном направлении. Похоже, инфляция может побить рекорды. Мы уже видим ее влияние – взять хотя бы стоимость перевозки оборудования сюда (на тесты в Бахрейне – Sports.ru).

Я считаю, что проблема очень серьезная. Нужно принимать решение, потому что она окажет непосредственное влияние на работу и благосостояние сотрудников», – отметил руководитель .

Хорнер уверен, что Международная автомобильная федерация ( ) должна немедленно принять меры:

«Обязанность регулятора – срочно ослабить ограничения. Нужно учитывать происходящее в мире, цены растут».

Руководитель согласился с тем, что необходимо обсудить данный вопрос:

«Важно действовать в соответствии со здравым смыслом и учитывать дополнительные вызовы, которые появились в последние недели и месяцы – инфляция и все такое. Я считаю, что важно это обсудить. Мы открыты к дискуссии, открыты к решениям и потенциальным поправкам, если они будут разумными».

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