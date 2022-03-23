Макс Ферстаппен: «Очень интересно, как новые болиды будут смотреться на Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«Нам всем было тяжело принять результат последнего уик-энда. Но мы выигрываем и проигрываем всегда вместе, как одна команда, и в этот уик-энд вернемся, став сильнее.

У нас хорошая машина, мы были конкурентоспособны на Гран-при Бахрейна, так что я нас есть поводы для оптимизма. К тому же впереди ждет очень длинный сезон, прошла только первая гонка.

Трасса Гран-при Саудовской Аравии для всех нас еще совсем новая. В прошлом году было очень тяжело из-за высокой влажности. Сейчас организаторы чуть-чуть изменили трассу в последнем секторе, чтобы улучшить видимость – любопытно, как все будет на этот раз.

Трасса очень быстрая, со скоростными прямыми, а болиды в этом году стали чуть тяжелее. Очень интересно, как они будут смотреться на этой трассе», – рассказал Ферстаппен.

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

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