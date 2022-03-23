Чжоу Гуаньюй о 10-м месте на Гран-при Бахрейна: «Такой результат – лучший ответ критикам»

Пилот рассказал, что остался доволен своим выступлением на и считает, что сумел достойно ответить критикам, считавшим его рента-драйвером.

«Мне кажется, что как только я подписал контракт с «Альфа Ромео», то некоторые люди по какой-то причине сразу начали думать обо мне разное. Но я считаю, что сделал все необходимое, чтобы получить место в «Формуле-1».

В этом сезоне мне хотелось сразу пробиться во второй сегмент квалификации, чтобы закрыть этим критикам рты. И после гонки в Бахрейне я могу вздохнуть с облегчением, поскольку мне удалось прорваться с 15-й на 10-ю позицию. Хотя по ощущениям это было скорее похоже на прорыв с 20-й на 10-ю позицию.

Думаю, что такой результат – лучший ответ критикам. Я не хочу ввязываться в мусорные споры, я просто сосредоточусь на своей работе», – рассказал Чжоу.

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