Кристиан Хорнер: «Даже если бы Ферстаппен вышел вперед на пит-стопе, Леклер бы обогнал нас на трассе»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги , а также прокомментировав недовольство .

Ферстаппен по ходу гонки считал, что после двух пит-стопов слишком аккуратно проезжал круги возвращения на трассу. И что если бы он атаковал сильнее, то сумел бы опередить .

«Макс считал, что мог бы добиться большего. И да, в сочетании с чуть более медленным пит-стопом это позволило Максу оказаться совсем близко к Леклеру.

Но мне кажется, что даже если бы мы вышли вперед именно на пит-стопе, темп «Феррари» был настолько быстрым, что Леклер бы просто обогнал нас на трассе. Особенно учитывая то, что сейчас обгонять стало немного проще.

Болид «Феррари» сейчас просто быстрее, так что я поздравляю их с победой и дублем. Мы же остались с нулем очков, и это тяжело.

Хорошая новость в том, что у нас и правда конкурентоспособная машина, на определенных этапах гонки мы боролись за победу. Сейчас нам нужно побыстрее разобраться с этими проблемами. Сезон будет длинным, 23 гонки, нужно оставить это позади и готовиться к следующему этапу.

Что касается нового регламента, то судя по обратной связи гонщиков, преследовать соперников стало проще. И мне кажется, что сражение Макса и Шарля получилось потрясающим – это именно то, чего мы и хотели. Если таким будет весь сезон – что сказать, тогда нас ждет чертовски интересный чемпионат», – рассказал Хорнер.

Машину Ферстаппена сломали на пит-стопе – Макс не смог рулить. А ведь год назад бригада «Ред Булл» рвала всех на сменах шин

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

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