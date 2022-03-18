Кристиан Хорнер: «Наш темп смотрелся неплохо и на короткой, и на длинной дистанции»

Руководитель подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна.

Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии, а Серхио Перес – 7-е.

«День для нас сложился действительно позитивным образом. Все прошло хорошо и днем, в жаркую погоду, и вечером – наш темп выглядит неплохо и на короткой, и на длинной дистанции.

Но, разумеется, нужно принимать во внимание разное количество топлива в баках и разницу в режимах работы двигателей. В любом случае, мы удовлетворены тем, как прошел день», – рассказал Хорнер.

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