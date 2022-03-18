Макс Ферстаппен: «Не думаю, что нам нужен полный отчет по событиям Гран-при Абу-Даби-2021»

признался, что не ждет отчета ФИА по событиям Гран-при Абу-Даби-2021.

Международная автомобильная федерация изучала действия бывшего гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, который принял спорные решения в конце заключительной гонки сезона. В итоге пилот уступил титул Ферстаппену. Гонщика спросили, хочет ли он ознакомиться с отчетом.

«Не думаю, что нам нужен полный отчет. Разумеется, полезно каждый сезон обсуждать то, что случилось в прошлом году. Верно? Ты всегда анализируешь свои действия. Так что посмотрим. Если можно изменить формулировки [регламента], чтобы сделать их проще и понятнее, то конечно. Увидим», – сказал Ферстаппен.

Пилот Шарль Леклер также поделился мнением:

«Прозрачность очень важна, у нас должна быть возможность увидеть отчет. Насчет того, буду ли я его читать – не уверен. Наверное, он будет слишком длинным. Но важно хотя бы предоставить главные пункты и выводы из них. Может, это позволит лучше справляться с такими ситуациями в будущем».

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