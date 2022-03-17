Руководитель «Ф-1» Доменикали: «Гарантирую, что события Гран-при Абу-Даби-2021 не были подстроены»

высказался о скандальном завершении сезона-2021.

Пилот выиграл титул чемпиона мира, обогнав гонщика «Мерседеса» на последнем круге -Даби после неоднозначных действий бывшего гоночного директора Майкла Маси. По мнению руководителя «Формулы-1», решения Маси не были изначально спланированными.

«Я ни на одну секунду не подумал, что все было подстроено. Если бы я решил, что это так, меня бы здесь не было. И от лица «Формулы-1» я могу гарантировать, что это не так», – заявил итальянец.

Доменикали не считает, что «Ф-1» нужно снова завоевывать доверие:

«Я считаю, что доверие уже есть, если честно. На прошлой неделе мы встречались с промоутерами. Почти все они уже распродали билеты. Это означает, что проблема не такая серьезная, и доверие присутствует».

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