Тото Вольфф: «Я посещаю психолога с 2004 года. Успешные люди могут быть ранимыми и нуждаться в помощи»

рассказал о психологических проблемах и общении с психологом.

«Я посещаю психолога с 2004 года и провел, наверное, более 500 часов терапии. У меня были психологические проблемы, и они до сих пор есть. Для того, чтобы справиться, нужна помощь – она помогает реализовать неиспользуемый потенциал.

У меня никогда не возникало проблем со стигматизацией. Некоторые из наиболее успешных людей очень и очень чувствительны, а, значит, очень ранимы», – приводит слова исполнительного директора RacingNews365 со ссылкой на The Sunday Times.

Вольфф в общих чертах поделился проблемами:

«Если не вдаваться в детали, это чувство подавленности и того, что с тобой что-то не так. Все зависит от того, как человек сам на себя смотрит. Кажется, что у известных людей все есть, хотя на самом деле им бывает тяжело. Я считаю, наша обязанность в том, чтобы сказать: мы можем получить помощь. Это нормально. [Гимнастка] Симона Байлс и [теннисистка] Наоми Осака заслуживают большого уважения за то, что говорят об этом».

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