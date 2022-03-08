Алексей Титов: «На «Сочи Автодроме» пройдут соревнования по дрифту, скучать фанатам не придется. Уход «Ф-1» развязывает руки»

Алексей Титов объяснил, какие гонки будут проходить на после ухода «Ф-1».

Россия не сможет проводить соревнования под эгидой . Генеральный директор АНО «Росгонки» рассказал, что придет на смену Гран-при России и иным статусным заездам.

«У нас никаких вводных ни от правительства, ни от минспорта, что нужно разбирать автодром, не поступает, и никогда такое всерьез не обсуждалось. Перед нами, наоборот, стоит задача по развитию этого объекта и его максимальной загрузке различными мероприятиями. Более того, уход «Формулы-1» немного развязывает нам руки. Те ограничения, какие у нас вызывала «Ф-1», теперь сняты. Можно по-другому подойти и к использованию объекта в целом, где есть большое количество площадей, которым можно найти новое коммерческое применение.

19-20 марта будет финальный этап Sochi Drift Challenge – достаточно яркого регионального мероприятия по дрифту, – и вдвойне приятно, что оно пройдет со зрителями. В обязательном порядке в этом сезоне будет РДС (Российская дрифт серия). Мы также вернемся к переговорам с РСКГ ( серией кольцевых гонок) с учетом того, что для них высвобождаются интересные даты. Уверен, ни нам, ни фанатам автоспорта скучать точно не придется», – заявил Титов.

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