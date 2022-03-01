Гонщикам из России разрешили выступать под флагом ФИА. Они должны следовать «принципам мира и политической нейтральности»

Международная автомобильная федерация ( ) приняла ряд мер в отношении российских и белорусских гонщиков и команд в связи с ситуацией на Украине.

Все международные соревнования под эгидой ФИА запрещено проводить в России и Беларуси, а государственные символы стран нельзя использовать на гонках. Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях (к примеру, Автоспортивных играх ФИА).

Гонщики из России и Беларуси могут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИА и лишь в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Кроме этого, члены комиссий ФИА из России и Беларуси временно отстранены от своих обязанностей. ФИА прекратила выдачу грантов представителям данных государств. Также ФИА подтвердила отмену Гран-при России 2022 года «форс-мажорным обстоятельствам».

Таким образом, у остался шанс продолжить выступления в «Формуле-1» за .

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

У ВТБ огромный набор гоночных активов: спонсорство Гран-при России и «КАМАЗа» на «Дакаре», все трассы страны для «Ф-1»

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