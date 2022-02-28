Всемирный совет ФИА 1-го марта соберется на внеочередное совещание по поводу событий в Украине

Международная автомобильная Федерация (ФИА) объявила, что завтра, 1-го марта, состоится внеочередное, экстренное заседание Всемирного совета ФИА.

На заседании будет обсуждаться вопрос возможных действий ФИА в связи с событиями в Украине. О результатах заседания будет объявлено в свое время.

Ранее Автомобильная федерация Украины (АФУ) обратилась в ФИА с просьбой принять меры против российских и белорусских спортивных органов.

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