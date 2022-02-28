Валттери Боттас: «Хэмилтон – живая легенда, работа с ним в одной команде была честью»

высказался о величии экс-напарника по «Мерседесу» .

С сезона-2022 Валттери выступает за .

«Я провел прекрасные пять лет в качестве напарника Льюиса, и теперь считаю, что это честь. Он живая легенда! Льюис – отличный парень и отличный гонщик, очень быстрый. Он действительно заставлял меня упорно трудиться, чтобы попытаться его победить. Порой у меня получалось, но по сезону в среднем – нет. Так бывает. Всегда находится кто-то лучше тебя, и это нужно принять. У меня нет с этим проблем. Я рад, что в своей лучшей форме иногда побеждал Льюиса.

Мы вместе прошли длинный путь, достигли многого. Мы делали дубли, вместе завоевали пять Кубков конструкторов. Я многому научился у него – это касается и жизненных вопросов, и гонок. Может, и он у меня. Это было очень хорошее время.

После всего, что случилось в конце прошлого сезона – увидите. Он покажет свою скорость, будет заряжен, так что берегитесь!» – сказал Боттас.

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