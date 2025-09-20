Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»

Вассер оценил шансы «Феррари» после провальной квалификации в Баку.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер напомнил о том, что пилот «Макларена » Ландо Норрис финишировал четвертым после старта 15-м на прошлогоднем Гран-при Азербайджана .

Шарль Леклер завершил субботнюю квалификацию аварией и стал десятым, Льюис Хэмилтон – 12-м.

«Безусловно, результат не такой, какой бы нам хотелось – в том числе и из-за аварии, очевидно. Но теперь нужно сосредоточиться на гонке.

Пелотон перемешался, и в Баку тяжело обгонять. Но впереди длинная гонка, будут новые возможности благодаря авариям и разнообразным ситуациям. Но нам необходимо хорошо реагировать на различные события по ходу гонки.

В прошлом году мы видели, как Норрис прорвался с конца решетки», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky.

