  • Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»
Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»

Вассер оценил шансы «Феррари» после провальной квалификации в Баку.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер напомнил о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал четвертым после старта 15-м на прошлогоднем Гран-при Азербайджана.

Шарль Леклер завершил субботнюю квалификацию аварией и стал десятым, Льюис Хэмилтон – 12-м.

«Безусловно, результат не такой, какой бы нам хотелось – в том числе и из-за аварии, очевидно. Но теперь нужно сосредоточиться на гонке.

Пелотон перемешался, и в Баку тяжело обгонять. Но впереди длинная гонка, будут новые возможности благодаря авариям и разнообразным ситуациям. Но нам необходимо хорошо реагировать на различные события по ходу гонки.

В прошлом году мы видели, как Норрис прорвался с конца решетки», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky.

Фредерик Вассер: «Леклер был быстрее Норриса до аварии»

Хэмилтон стал 12-м, Леклер попал в аварию в квалификации в Баку

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Гран-при Азербайджана
