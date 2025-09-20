Эстебан Окон: «Возникли большие проблемы с тормозами – это было безумие»

Окон объяснил провал в квалификации в Баку.

Пилот «Хааса » прокомментировал 18-е место в квалификации к Гран-при Азербайджана.

Окон может быть дисквалифицирован, так как при технической проверке заднее антикрыло его болида прогнулось сильнее допустимого.

«В квалификации у нас возникли большие проблемы с тормозами. По-моему, во время круга я заблокировал шины три раза и не мог остановить болид, широко входя в большинство поворотов. Очевидно, ветер ситуацию не облегчил – но это не причина нашего вылета.

Нужно изучить произошедшее. То же самое было в третьей практике. Я тормозил на 30-40 бар меньше, чем Олли [Бермэн], и все равно не смог остановить болид – я уезжал прямо в зоны безопасности.

Машина способна показать больший темп. Этот день потерян. Надеюсь, завтра у нас появятся возможности. У нас иногда возникали трудности с торможением, но сегодня они были больше обычного. Это было безумие», – сказал Окон .

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м

