Майкл Андретти: «Миллионы раз обращался по поводу покупки «Хааса». Если команда продается, пусть позвонят мне»

рассказал, что много раз пытался купить «Хаас».

Чемпион 1991 года и владелец «Андретти» в данный момент намерен начать выступления собственной команды в «Формуле-1» в 2024-м. Майкл, по собственным словам, «миллионы раз» обращался к владельцу «Хааса» с предложением о покупке.

«Он не хочет продавать. Если захочет, скажите, чтобы позвонил мне. Для нас все станет гораздо проще.

В последний раз мы общались где-то в октябре или ноябре. Как заявил Джин, ему неважно, что команда в хвосте пелотона – это его устраивает», – сообщил Андретти.

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