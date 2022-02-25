Берни Экклстоун: «Гран-при России мог бы пройти и без Ферстаппена, он лишь один из участников»

Бывший руководитель «Формулы-1» заявил, что решение о проведении или отмене Гран-при России должно было приниматься на основе позиции и руководства чемпионата, а не политического давления.

Сегодня, 25 февраля, «Формула-1» сделала официальное заявление, в котором сообщила о отмене Гран-при России – поскольку в текущих обстоятельствах считает проведение гонки невозможным.

«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году

При этом организаторы Гран-при России после этого выпустили свое заявление, в котором отметили, что проведение гонки в Сочи, намеченное на сентябрь, все еще возможно.

Заявление организаторов Гран-при России: «Остается вероятность, что этап состоится в запланированные сроки»

«Я думаю, что на самом деле ситуация зависит от того, каким действительно является положение вещей между Украиной и Россией. И на эти отношения никак не повлияет тот факт, будет ли проведена гонка «Формулы-1» в России или нет. Проведение этой гонки никак не связано с другими вещами, которые происходят в мире».

Экклстоун не согласился с тем, что проведение гонки в таких обстоятельствах пошло бы в разрез с позицией некоторых других стран в отношении происходящего между Россией и Украиной:

«Мне кажется, что это должны решать люди, которые непосредственно в этом участвуют. Потому что у одних людей может быть одно мнение, у других – другое. И кто-то может посчитать, что Россия поступает правильно. Ведь вы не можете судить о событиях, если не являетесь их участником».

Также Экклстоун заявил, что в том случае, если бы Гран-при России состоялся, то его бы следовало провести даже без тех гонщиков, которые уже выразили свою позицию и отказались от участия. Например, и :

«Может ли Гран-при пройти без Ферстаппена? Конечно, может. Он всего лишь один из участников. И решение целиком должно приниматься ФИА и «Формулой-1» – хотят ли они проводить эту гонку или нет».

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