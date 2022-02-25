Заявление организаторов Гран-при России: «Остается вероятность, что этап состоится в запланированные сроки»

Компания «Росгонки», которая является промоутером и организатором Гран-при России, выпустила официальное заявление в связи с тем, что «Формула-1» сегодня объявили об отмене этапа в Сочи в 2022 году.
«Друзья, в связи со сложившейся в мировом сообществе внешнеполитической ситуацией ФИА приняли решение приостановить подготовку к этапу «Формулы-1» в Сочи ввиду невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах.
Действие договора между официальным промоутером Гран-при России АНО «РОСГОНКИ» и «Формула-1» приостановлено по форс мажорным обстоятельствам.
Обращаем ваше внимание, что приобретенные билеты не аннулируются – сдавать их сейчас нет необходимости, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки.
Сочи Автодром продолжает свою работу в штатном режиме», – говорится в заявлении «Росгонок».
«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году
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