«Мерседес» заплатит $4,8 млн взносов за участие в сезоне-2022

Издание Motorsport опубликовало данные о стартовых взносах команд на сезон-2022.

По условиям спортивного регламента, взносы на сезон-2022 рассчитываются по формуле в виде выплаты базовой суммы в размере $577,278 плюс по $6,926 за каждое заработанное в прошлом сезоне очко в Кубке конструкторов.

В соответствие с данной формулой команде «Мерседес» предстоит выплатить ФИА $4,826,379 за участие в предстоящем сезоне. Чуть менее $4 млн будет нужно выплатить «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен» выплатят немногим более $2 млн.

Взносы команд за участие в сезоне-2022

1. «Мерседес» – $4,826,379

2. – $3,955,613

3. «Феррари» – $2,443,873

4. – $2,164,028

5. «Альпин» – $1,471,628

6. – $1,396,618

7. «Астон Мартин» – $1,021,568

8. – $709,988

9. «Альфа Ромео» – $652,288

10. – $577,280

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