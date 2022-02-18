«Мерседес» заплатит $4,8 млн взносов за участие в сезоне-2022

Издание Motorsport опубликовало данные о стартовых взносах команд на сезон-2022.
По условиям спортивного регламента, взносы на сезон-2022 рассчитываются по формуле в виде выплаты базовой суммы в размере $577,278 плюс по $6,926 за каждое заработанное в прошлом сезоне очко в Кубке конструкторов.
В соответствие с данной формулой команде «Мерседес» предстоит выплатить ФИА $4,826,379 за участие в предстоящем сезоне. Чуть менее $4 млн будет нужно выплатить «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен» выплатят немногим более $2 млн.
Взносы команд за участие в сезоне-2022
1. «Мерседес» – $4,826,379
2. «Ред Булл» – $3,955,613
3. «Феррари» – $2,443,873
4. «Макларен» – $2,164,028
5. «Альпин» – $1,471,628
6. «Альфа Таури» – $1,396,618
7. «Астон Мартин» – $1,021,568
8. «Уильямс» – $709,988
9. «Альфа Ромео» – $652,288
10. «Хаас» – $577,280
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