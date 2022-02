Джордж Расселл после обкатки нового болида «Мерседес»: «С выездом на настоящую трассу ничто не сравнится»

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от первого опыта управления новым болидом W13.

После утренней официальной презентации команда «Мерседес» уже через час занималась проведением съемочного дня на «Сильверстоуне» – где за рулем новой машины по очереди поработали и Льюис Хэмилтон, и Джордж Расселл.

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6