Джордж Расселл после обкатки нового болида «Мерседес»: «С выездом на настоящую трассу ничто не сравнится»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от первого опыта управления новым болидом W13.

После утренней официальной презентации команда «Мерседес» уже через час занималась проведением съемочного дня на «Сильверстоуне» – где за рулем новой машины по очереди поработали и Льюис Хэмилтон, и Джордж Расселл.

«Утром у меня мурашки бегали по коже, когда мы впервые завели новый болид. Я проехал так много кругов на симуляторе, видел так много чертежей и изображений машины, посетил столько совещаний, но с выездом на настоящую трассу не сравнится ничто.

Что до погоды, то я можно сказать вернулся к своим корням – холодный, дождливый, ветреный день на «Сильверстоуне», но в составе команды «Мерседес».

Думаю, факт в том, что когда ты за рулем одной и той же машины едешь по трассе в безветренную погоду, и едешь при скорости ветра в 100 км/ч – как, такое ощущение, было сегодня, – то это явно не одно и тоже. И управлять машиной в таких условиях очень трудно. Да, в таких погодных условиях нам пришлось нелегко, но в целом машина вела себя более или менее так, как мы и ожидали на основе данных с симулятора.

Во второй половине дня будем заниматься сравнением и корреляцией данных. Сегодня главной задачей было просто проехать по трассе, убедиться в работоспособности всех систем, что пилотам комфортно в кокпите, и что мы наилучшим образом готовы к тестам в Барселоне», – рассказал Расселл.

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