Джордж Расселл после обкатки нового болида «Мерседес»: «С выездом на настоящую трассу ничто не сравнится»

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от первого опыта управления новым болидом W13.

После утренней официальной презентации команда «Мерседес» уже через час занималась проведением съемочного дня на «Сильверстоуне» – где за рулем новой машины по очереди поработали и Льюис Хэмилтон, и Джордж Расселл.

We’ve missed that sound. 🎶🤩 pic.twitter.com/EvlxgFKjCp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

«Утром у меня мурашки бегали по коже, когда мы впервые завели новый болид. Я проехал так много кругов на симуляторе, видел так много чертежей и изображений машины, посетил столько совещаний, но с выездом на настоящую трассу не сравнится ничто.

Что до погоды, то я можно сказать вернулся к своим корням – холодный, дождливый, ветреный день на «Сильверстоуне», но в составе команды «Мерседес».

Думаю, факт в том, что когда ты за рулем одной и той же машины едешь по трассе в безветренную погоду, и едешь при скорости ветра в 100 км/ч – как, такое ощущение, было сегодня, – то это явно не одно и тоже. И управлять машиной в таких условиях очень трудно. Да, в таких погодных условиях нам пришлось нелегко, но в целом машина вела себя более или менее так, как мы и ожидали на основе данных с симулятора.

Во второй половине дня будем заниматься сравнением и корреляцией данных. Сегодня главной задачей было просто проехать по трассе, убедиться в работоспособности всех систем, что пилотам комфортно в кокпите, и что мы наилучшим образом готовы к тестам в Барселоне», – рассказал Расселл.

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