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Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»

«Нижегородское кольцо» приняло третий этап RDS GP 2025.

Лидер команды TimeUp Артем Шабанов на «Нижегородском кольце» в субботу впервые в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP. Эта победа стала для спортсмена уже второй в сезоне, однако лидерство в личном зачете вернуть не помогла.

«Люблю трассу в Нижнем Новгороде – она почти всегда успешная для меня. Я был на «Нижегородском кольце» на третьем месте, на втором, а сейчас попал на первое. Наверное, за всю мою карьеру в RDS GP все самые важные соперники встретились мне на этом этапе – и Георгий Чивчян, и Дамир Идиятулин, и Антон Козлов, и Аркадий Цареградцев.

Перед финальным заездом возникли небольшие технические проблемы с автомобилем, но механики прекрасно знают машину, сработали четко. Нет никакого секрета успеха, просто мы работали, и все очень хорошо для нас сложилось», – заявил Шабанов.

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Личный зачет. Топ-3:

Артем Шабанов (TimeUp) – 272 балла,

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 188 баллов,

Антон Козлов (Carville Racing) – 151 балл;

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Командный зачет. Топ-3:

TimeUp – 321 балл,

«LECAR Одержимые Моторспорт» – 225 баллов,

LUKOIL Racing Drift Team – 201 балл;

RDS GP 2025. Личный зачет. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) – 600 баллов,

Артем Шабанов (TimeUp) – 590 баллов,

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 384 балла;

RDS GP 2025. Командный зачет. Топ-3:

TimeUp – 792 балла,

Carville Racing – 671 балл,

Takayama Forward Auto – 545 баллов.

Уже в эти выходные 21-22 июня на «Нижегородском кольце» состоится четвертый этап RDS Open. А участники RDS GP в следующий раз встретятся через месяц на трассе в Москве – 19-20 июля автодром ADM Raceway примет четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии.

Опубликовано: Sports
Артем Шабанов
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